內地增3049宗本地確診　專家：接種首批次疫苗難防再感染

【有線新聞】內地周二新增3049宗新型肺炎本地確診個案。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，由於Omicron有多種亞型毒株，接種第一批次疫苗難防止再感染。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏參與一個醫學視像會議時表示，現在Omicron病毒有多種亞型毒株，在感染一種亞型後，還有可能感染另外一種，最終可能像流感病毒一樣，有季節性及區域性感染的特徵；又稱在感染多種亞型毒株後，人體的免疫記憶壓力下，最終會令病毒的毒力不斷下降。

不過他認為目前國內人群接種的第一批次疫苗，都來自於原始病毒株，但病毒經過多次變異後，疫苗保護效果會愈來愈弱，估計很難阻止再次感染病毒。

有內媒周三報道指，自國務院聯防聯控機制上周二公布第二劑次加強針接種方案，鼓勵60歲以上長者和有基礎疾病等風險人群，優先打「第四針」，北京、上海、廣州和深圳等10多個省市已正式開打。報道又引述多地接種中心職員稱，不同地區和疫苗接種單位提供的劑種都有差異，部分接種點對符合條件的加強免疫接種者，會提供吸入式新冠疫苗，但也有接種點僅提供科興和康泰生物兩類滅活疫苗。

內地周二新增3049宗本地確診個案，廣東佔最多，有1171宗。北京544宗，江西和重慶都破200宗，福建、雲南、湖南和上海都過百宗。