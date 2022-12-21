內地血庫告急　衛健委指引：確診7天後可捐血

【有線新聞】受制於疫情影響，內地多地血庫存量告急，當局說即使曾經感染康復後最快一周即可捐血。不過多地的捐血情況未如理想，有醫護人員公開呼籲民眾盡快捐血。

由於近日內地感染者人數上升，加上天氣寒冷，捐血的人不多，包括浙江及雲南等地，血庫存量幾乎耗盡。

山東濟南有街頭血站，周一全天只有5人捐血，總捐血量只得1600毫升。濟南獻血屋護士王華表示：「因為疫情原因，街頭人流量銳減，現在我們店每天採血量都為個位數，以前都在30人左右。」

血庫存量告急下，只能供應給孕婦、急症患者等急切需要的人群，而其他有需要做手術的病人只能延期。醫護人員亦公開呼籲民眾捐血，山東省血液中心體採科職員呼娜說：「現在我們也在做全省調配，現在全省來說，庫存量都在低位預警，沒有一個(地點)在正常線。這兩天我們發血量也相對少了一些，醫院裏的擇期手術(非緊急手術)，基本上沒有開展，一旦醫院放開接受這部分病人，這部分人用血量會非常的大。」

根據國家衛健委指出，目前全球沒有新冠病毒通過輸血途徑傳播的報道。有關指引指出，若捐血者最後一次核酸檢測或抗原檢測呈陽性，在7天之後就可以捐血，但並無額外提及7天後，如並未轉為陰性是否符合捐血資格。另外重型或危重型感染者，康復6個月後亦可以捐血，捐血後若發現感染應該在48小時內通知捐血站。