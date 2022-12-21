生態殺手！內地多地現加拿大一枝黃花　專家：吸盡其他植物陽光肥料

【有線新聞】內地多個省市近日都發現遍地的黃花，不過這些名為加拿大一枝黃花的花朵，專家稱它為「生態殺手」，更是內地重點管理的外來入侵物種之一。

遍地如同稻田的黃花，隨風擺動，景色優美，不過美麗的外表，並不代表它沒有傷害性，「這個不是入侵物種嗎？(加拿大)一枝黃花呀！」這些名為加拿大一枝黃花的植物，在民間稱它為「惡魔之花」，最近在江蘇、安徽、河南，以及廣東等不少地方都有發現。

江蘇宿遷市有市民說，當地郊外原本只有幾棵，但很快就向周邊蔓延開去，「你看這個花，兩米多高，其他草都枯黃了，花都凋謝了，它還正是生長旺盛，剛才我在的那邊撥了一根，你看，它們的根系還正在發展。」

一枝黃花在早年作為觀賞性植物被引入內地，但被野外種植後，埋下了禍根，因為它會搶盡陽光及肥料，直至其他植物凋謝死亡，所以專家稱它為「生態殺手」。

江蘇省林科院森保所所長解春霞表示：「11月下旬到12月的話，它就到了種子成熟的時間了，它這樣的一棵巨大的圓錐花序，就會有2萬多顆種子，這樣的傳播出去的話，那麼還會再萌生出更多的這樣的小苗，所以它的繁殖力是非常巨大的。」南京農業大學教授強勝表示：「危害主要是對生物多樣性的影響特別大，其他植物基本上就不長了，它又分泌一些化感物質，很多動物都不吃它，整個生態系統的多樣性就減少。」

根據農業農村部等部門周二發布最新重點管理外來入侵名錄，其中加拿大一枝黃花便榜上有名。專家指剷除它的最好方法是將整棵植物連根拔起，呼籲民眾見到時，應該通知相關部門清理，不要自行拔除。