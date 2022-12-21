返回
按輸入鍵開始搜尋
生態殺手！內地多地現加拿大一枝黃花　專家：吸盡其他植物陽光肥料
【有線新聞】內地多個省市近日都發現遍地的黃花，不過這些名為加拿大一枝黃花的花朵，專家稱它為「生態殺手」，更是內地重點管理的外來入侵物種之一。
遍地如同稻田的黃花，隨風擺動，景色優美，不過美麗的外表，並不代表它沒有傷害性，「這個不是入侵物種嗎？(加拿大)一枝黃花呀！」這些名為加拿大一枝黃花的植物，在民間稱它為「惡魔之花」，最近在江蘇、安徽、河南，以及廣東等不少地方都有發現。
江蘇宿遷市有市民說，當地郊外原本只有幾棵，但很快就向周邊蔓延開去，「你看這個花，兩米多高，其他草都枯黃了，花都凋謝了，它還正是生長旺盛，剛才我在的那邊撥了一根，你看，它們的根系還正在發展。」
一枝黃花在早年作為觀賞性植物被引入內地，但被野外種植後，埋下了禍根，因為它會搶盡陽光及肥料，直至其他植物凋謝死亡，所以專家稱它為「生態殺手」。
江蘇省林科院森保所所長解春霞表示：「11月下旬到12月的話，它就到了種子成熟的時間了，它這樣的一棵巨大的圓錐花序，就會有2萬多顆種子，這樣的傳播出去的話，那麼還會再萌生出更多的這樣的小苗，所以它的繁殖力是非常巨大的。」南京農業大學教授強勝表示：「危害主要是對生物多樣性的影響特別大，其他植物基本上就不長了，它又分泌一些化感物質，很多動物都不吃它，整個生態系統的多樣性就減少。」
根據農業農村部等部門周二發布最新重點管理外來入侵名錄，其中加拿大一枝黃花便榜上有名。專家指剷除它的最好方法是將整棵植物連根拔起，呼籲民眾見到時，應該通知相關部門清理，不要自行拔除。
上一條影片 律敦治醫院行政總監劉家獻確診　周二最後一日上班
下一條影片 港人回內地「健康驛站」名額　明起增至2,800個
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜消委會14部高分5G手機　全部$4,000有找　小米／Samsung／Sony邊款抵玩？
2022年12月15日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日