台警拘男子涉賣槍枝　檢改裝衝鋒槍及子彈

【有線新聞】台北警方拘捕一名男子涉嫌販賣槍枝，檢獲改裝衝鋒槍及子彈。

警員破門入屋，制服涉嫌販賣槍枝的男子，在屋內檢獲一把衝鋒槍、33發子彈及毒品等。疑犯供稱槍械是他自行改裝，準備出售。

警方指，月初拘捕兩名竊賊，在他們的手機通話中，發現與賣家商談購買槍枝的對話；到周一採取行動，在雲林縣拘捕這名涉案賣家。