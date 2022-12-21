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台警拘男子涉賣槍枝 檢改裝衝鋒槍及子彈
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2022年12月21日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台北警方拘捕一名男子涉嫌販賣槍枝，檢獲改裝衝鋒槍及子彈。
警員破門入屋，制服涉嫌販賣槍枝的男子，在屋內檢獲一把衝鋒槍、33發子彈及毒品等。疑犯供稱槍械是他自行改裝，準備出售。
警方指，月初拘捕兩名竊賊，在他們的手機通話中，發現與賣家商談購買槍枝的對話；到周一採取行動，在雲林縣拘捕這名涉案賣家。
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