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內蒙夜空現不明光體 疑是陸基中段反導試驗
i-Cable
2022年12月21日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內蒙古星期一晚上空出現不明發光體，外界估計是陸基中段反導試驗。
星期一晚六時許，內蒙古多個城市都有市民，拍攝到夜空出現白色的不明發光體，持續了大約一分鐘。外界有估計，可能是解放軍進行「陸基中段反導」試驗，但官方暫時未有回應。
國防部曾在今年六月公布在中國境內進行了一次，陸基中段反導攔截試驗，並達到預期目的。
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