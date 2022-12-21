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一連七日！中俄海軍軍演開始　演練區僅距台300多公里
【有線新聞】中國及俄羅斯星期三開始，在東海海域展開為期七日的海上聯合軍事演習，今次是10年來演習區域最接近台灣的一次。
中國及俄羅斯的海軍星期三開始，在東海海域展開一連七日的「海上聯合-2022」軍演，演習分為三個階段，包括緊急集結、聯合行動，以及分航撤收。
中方編隊指揮員張輝武表示：「緊急集結意味著整場聯合軍演拉開了序幕，在這個階段，中俄兩國海軍都將組織編隊的跨晝夜連續航行，我方的編隊還要根據演練的總體課目設置、組織不間斷操演操練，要確保我們艦艇和所有參演的官兵，能夠時刻保持著待戰戒備狀態。」
這次軍演也是10年來演習區域最接近台灣的一次，最近距離只有300多公里。中方派出解放軍東部及北部戰區的海軍參與，出動包括導彈驅逐艦、護衛艦、潛艇及反潛巡邏機等。
當局指這次演習課題是「聯合維護海上安全」，設有聯合封控、防空、救援及反潛等任務，目的在於展示中俄加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化雙方全面戰略協作夥伴關係。
「海上聯合」軍演是中俄兩方雙邊框架內規模最大的海上演習，自2012年開始已連續舉行10次，上一次是去年10月在俄羅斯彼得大帝灣附近舉行。
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