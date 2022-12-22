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內地增近3000本地確診　胡錫進：不少老人醫院死後直送火化
【有線新聞】內地周三新增近3000宗新型肺炎本地確診個案。官方連續兩日通報說沒有死亡個案，但《環球時報》前總編輯胡錫進指，近日聽聞有不少老人在醫院過世後，遺體直接送往火化。
根據國家衛健委早前公布新型肺炎的死亡準則，患者要因為新冠病毒導致的肺炎和呼吸衰竭導致的死亡，才會被歸類為相關死亡病例；其他疾病和基礎病，例如心腦血管疾病等導致的死亡，則不會納入其中。而官方連續兩日通報沒有死亡個案。
至於早前確診的《環球時報》前總編輯胡錫進周三拍片引述朋友消息說，朋友的92歲、本身有基礎疾病的大伯早前染疫後發燒入院，不久病逝：「經過複雜的聯繫，大伯的遺體未進太平間，從ICU(深切治療部)直送火化點，中間常態下的所有程序，因疫情全部免去。我這位朋友接觸的圈子裏，有不少老科學家、老幹部，所以他告訴我，他大伯去世不是唯一的噩耗。」
他又說醫院內都有其他老人病逝，但指北京現況很難一言以蔽之，只是說這座城市現在有苦難和悲傷，但也有很多樂觀、期待和希望。
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周三在一個視像會議時表示，在患者數量大增時，難免產生醫療資源擠兌，建議有關當局提升對老人居家監測的能力及基層醫療機構的救治能力。
至於內地疫情方面，周三新增2966宗本地確診，廣東佔最多，有1325宗。北京471宗，重慶209宗，福建、雲南、湖南都有100宗以上病例。
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