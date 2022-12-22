傳當局日內公布李鐵新進展　中國足協兩官為「海參事件」幕後主謀

【有線新聞】國足前主帥李鐵涉嫌嚴重違法受查再有新進展。有資深體育記者近日表示，當局會在未來數日公布案情；又指轟動一時的「海參事件」，李鐵只是參與的其中一員，真正的幕後主謀，是兩名中國足協官員。

內地資深體育記者冉雄飛近日在微博發文引述消息人士指，李鐵受查期間供出的多名涉案人員，包括效力深圳隊的守門員張鷺，還有曾擔任李鐵副手的國足前助教鄭斌等；他說相關監察部門機構，會在未來數日正式公布調查進展，並為案件定性。

「(海參就是一直有堅持吃嗎?)對，一直堅持吃，然後你們不也是給到了國家隊嗎，每天都會堅持吃吧。」「嗯，幾乎每天都吃，因為國家隊這邊訓練量還是比較大的，所以說可能對我，就是要求我們每個人也去吃這個海參。」「我問廚師都是中午要兩個，晚上要兩個。」吳曦、張琳芃、張玉寧這幾位國足主力早前受訓期間，拍攝的這段宣傳片播出後，在內地轟動一時。大批球迷在國足連場敗仗後，諷刺他們跟海參一樣，「看起來全身刺，實際上很軟弱」。

當時已有不少人批評，國家隊備戰期間，公開為食品商拍片宣傳做法不妥；涉事的海參供應商來自大連，與李鐵本身的關係很大，質疑當中牽涉嚴重利益輸送。

冉雄飛引述消息指，李鐵只是「海參事件」參與的其中一員，真正在背後操作事件的，是姓徐和姓杜的中國足協官員；又說姓杜官員曾長期擔任大連某間航校校長，是他允許海參成為足協基地的特供產品，而且讓吳曦、張玉寧等人拍片宣傳。