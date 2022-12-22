i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
台灣明年1月重啟「小三通」 金馬民眾大陸配偶優先
i-Cable
2022年12月22日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台灣方面表示，「小三通」明年1月起分階段復航。
台灣的陸委會周四在行政院報告「金馬地區民眾春節交通專案」，宣布往返台灣金門、馬祖地區和福建廈門的「小三通」，明年1月7日至2月6日會復航，首批對象以金馬地區民眾和大陸配偶為優先對象；又稱未來將視專案運作情況及疫情等相關情勢變化，再作安排及檢討。
由於疫情關係，「小三通」在前年2月10日起，至今停航近三年。
上一條影片
傳當局日內公布李鐵新進展 中國足協兩官為「海參事件」幕後主謀
下一條影片
英格蘭聯賽盃16強 曼聯2:0般尼
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日