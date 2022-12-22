台灣明年1月重啟「小三通」　金馬民眾大陸配偶優先

【有線新聞】台灣方面表示，「小三通」明年1月起分階段復航。

台灣的陸委會周四在行政院報告「金馬地區民眾春節交通專案」，宣布往返台灣金門、馬祖地區和福建廈門的「小三通」，明年1月7日至2月6日會復航，首批對象以金馬地區民眾和大陸配偶為優先對象；又稱未來將視專案運作情況及疫情等相關情勢變化，再作安排及檢討。

由於疫情關係，「小三通」在前年2月10日起，至今停航近三年。