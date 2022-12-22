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解放軍派多架軍機闖台識別區 包括運油20空中加油機
i-Cable
2022年12月22日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台灣當局指，一連兩日有多架解放軍機進入台灣的防空識別區。
當局通報，周三至周四的24小時內，共有39架解放軍軍機、其中28架軍機進入台灣東南及西南空域，包括運油20空中加油機，同時有三艘艦艇在台海周邊活動。
有台媒報道指，此次軍機數目屬歷年來最多；又引述分析稱，此舉可能是遠航演訓或為了偵察台灣中科院試射導彈。
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