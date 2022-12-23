內地增近3700宗本地確診　湖南多人無打針有接種記錄、聲稱1985年注射疑造假

【有線新聞】內地周四新增近3700宗新型肺炎本地確診。有內媒引述湖南邵東市多名市民稱，他們和家人從未打針，相關系統不但有接種記錄，接種日期更顯示為「1985年」，懷疑當中有人造假。

湖南邵東市多名居民周三接受內媒訪問時異口同聲說，他們和家人從未接種過疫苗，但相關系統卻顯示有打針記錄；其中一人表示，因母親身體欠佳一直沒有接種，早前決定響應呼籲前往衛生院打針，系統卻顯示母親已打過針，所以不能再接種；另一市民則說，自己心臟有問題只打過兩針，但系統就顯示接種了三劑疫苗。

網傳圖片更顯示，接種第一針是今年6月，但之後兩針都是1985年1月1日，他們懷疑當中有人造假。當地衛健局職員證實事件，解釋說是當時有村幹部為完成任務，將市民的個人資料交給衛生院，院方未查證下把信息放進系統。

另外，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四出席一個醫學論壇時表示，北方有症狀患者的比例較南方高出很多；又稱上海的老人感染高峰尚未到來，但預期一周內會達到感染峰值，會使重症率增加，對整個醫療資源帶來一定影響，但強調目前老人患者的重症率很低，醫療機構也正在做充分準備。

內地周四本地確診個案輕微上升，新增3696宗，其中1599宗在廣東。北京547宗，福建310宗，重慶、雲南、湖北和四川都有過百宗。