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中國反制裁余茂春等兩人 凍結在華資產禁入境
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2022年12月23日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】外交部宣布對美國白宮前中國政策首席顧問余茂春，以及美國國會及行政當局中國委員會副主任陶德斯坦恩，進行反制裁。
外交部指美方早前藉著所謂「西藏人權」問題，非法制裁兩名中方官員。根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對余茂春和陶德斯坦恩採取反制裁措施，凍結他們在中國境內的財產、禁止他們與境內組織和個人進行交易活動，兩人及直系親屬亦無法獲得簽證、不准入境。
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