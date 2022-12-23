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國台辦：重啟「小三通」　陸方無障礙
【有線新聞】對於台灣宣布下月起分階段重啟「小三通」，國台辦表示恢復福建沿海與金馬地區直接往來，大陸方面並無障礙。
發言人朱鳳蓮表示，農曆新年在即，台灣民眾往返兩岸需求增加，大陸願採取優化措施保障相關需求；又希望民進黨當局，徹底取消自身單方面設置的障礙，通過既有聯繫渠道，由兩岸相關業者根據實際需求，處理航班等具體問題。
「小三通」因疫情停航近三年，台灣的陸委會周四在行政院遞交專案，宣布明年1月7日至2月6日會復航，首批以金馬地區民眾和大陸配偶為優先對象。
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