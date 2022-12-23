內地春運將至　火車票明開售

【有線新聞】內地春運即將開始，星期六起接受火車票預售。

為期40日店鐵路春運，由明年1月7日開始到2月15日結束。中國鐵路總公司預計，在農曆年廿九及年初六前後都是春運客流高峰，按照火車票提前15日發售的安排，旅客可以在下月5日起購買年廿八的火車票。

國鐵集團運輸部負責人指，隨著調整國家疫情防控政策，預計春運期間探親及旅遊出行，以至貨物運輸需求都會進一步增加。