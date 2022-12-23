i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
內地春運即將開始 星期六起接受火車票預售
i-Cable
2022年12月23日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】為期40日鐵路春運，由明年1月7日開始到2月15日結束。中國鐵路總公司預計，在農曆年廿九及年初六前後都是春運客流高峰，按照火車票提前15日發售的安排，旅客可以在下月5日起購買年廿八的火車票。國鐵集團運輸部負責人指，隨著調整國家疫情防控政策，預計春運期間探親及旅遊出行，以至貨物運輸需求都會進一步增加。
上一條影片
天主教主教周守仁、聖公會教長陳謳明發表聖誕賀辭
下一條影片
【華爾街速遞】23/12/2022
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日