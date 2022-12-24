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特首李家超完成北京述職　早上啟程返港
【有線新聞】特首李家超在北京完成述職後，周六早上啟程前往機場準備返港。
早上約10時許，李家超的車隊陸續離開釣魚台國賓館，啟程前往北京首都機場。消息指他將會乘坐中午12時的班機返回香港，預料最快下午4時20分抵達香港國際機場。
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