特首李家超完成北京述職　早上啟程返港

【有線新聞】特首李家超在北京完成述職後，周六早上啟程前往機場準備返港。

早上約10時許，李家超的車隊陸續離開釣魚台國賓館，啟程前往北京首都機場。消息指他將會乘坐中午12時的班機返回香港，預料最快下午4時20分抵達香港國際機場。