內地公布逾4,100宗本地確診　青島指每日約50萬人感染　未來兩天有一成增速

【有線新聞】內地周五新增超過4100宗新型肺炎本地確診。山東青島衛健委通報，當地每日新增感染人數約50萬，未來兩日病例料以10%增速上升，形容全市仍未到感染發病高峰期。

國家衛健委上周三宣布不再公布無症狀感染者數據，之後每日只公布的新增確診個案，維持大約2000至4000宗。

不過青島市衛健委主任薄濤周五通報，目前當地每日新增感染人數大約有49萬到53萬人，未來兩日病例更會在這基礎上，以10%增速上升。他又說，青島感染發病高峰期還未到，並正處高峰來臨前的快速傳播階段，但重申該市已建立並完善分級分類診療體系，減輕短期內醫療資源擠兌。

不僅山東青島，內媒報道稱，廣東、四川和江西等多個省市，都正迎來新一輪疫情高峰。其中廣東東莞市衛健局亦通報，根據數字模型預測結合專家評估，當地感染者人數正以每天25萬到30萬人的規模增長，且增速愈來愈快；更指截至周四，全市醫療衛生機構，超過2500人是受感染或發燒情況下上班，形容這些機構和醫護人員，承受著史無前例的巨大壓力。

內地官方公布的疫情數字持續上升，周五新增4103宗本地確診，廣東佔最多，有1737宗。北京580宗，福建和雲南破300宗，重慶、湖北和湖南都有超過100宗。