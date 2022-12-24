不少廣州民眾到火車站預購春運票　鐵路部門：會增開班次滿足需求

【有線新聞】內地春運火車票星期六開始預售，在廣州，不少人特意到車站買票。車站相關負責人表示，會增開鐵路班次，滿足客運需求。

鐵路春運兩星期後便會開始，車票在周六起開放預售，雖然民眾可以通過鐵路手機應用程式及網站，購買春運首日的火車票，但仍有不少人到車站票務窗口或自助售票機購買。

廣州市民劉先生說：「上網不會買，只能在這裏買現在我們就是。」市民梁先生則說：「像我們這個歲數，網上訂票又不會，我讓媳婦給訂嘛，她說搶不到，我看這樣(現場買)還挺好。」另有返鄉的人表示，考慮到當前的疫情情況，以及農曆年後的就業等問題，未必會再返回廣州。

隨著防控措施鬆綁，各地都不再提倡「就地過年」，預計接著的鐵路春運期間，為應付運輸需求，鐵路部門將會增加客運能力。廣州南站售票車間值班主任趙海花說：「我們12306(中國鐵路)APP網站有一個候補功能，車站會根據我們旅客的一個候補的數據記錄，及時的增開、增運車次，以滿足旅客最大的出行需求。」

除了鐵路，長途旅遊巴亦是另一種春運的主要交通工具。當中上海長途汽車客運總站，星期五已開始預售車票。

春運乘載的除了返鄉遊子，還有出行旅遊的人；但有旅行社說，由於防控措施才剛鬆綁，所以旅客決定是否出遊仍有不少顧慮。深圳旅遊公司副總經理朱先生說：「因為這個政策剛剛開放，大家考慮可能第一波感染之後，那會不會有第二波、第三波，這個都是目前大家在考慮的範圍內，所以我覺得增長的可能性並不是特別大。客人也會考慮到這方面，就是如果萬一我陽了，那這個(機票)費用造成的那個損失會誰去承擔。」

他說目前海南三亞、雲南西雙版納以及東北三省的長白山等，都是較受民眾歡迎的旅遊地點。