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國家衛健委：即日起不再公布每日疫情信息
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2022年12月25日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】中國疾控中心公布，內地新增2940宗新型肺炎本地確診。國家衛健委宣布，即日起不再公布內地每日疫情信息。
衛健委官網沒有公布星期六新增的確診數字和死亡個案。當局由前年1月11日開始，首次通報武漢出現的新型肺炎。其後每日會公布各省市新增的確診和無症狀感染個案。
衛健委由本月中旬開始，不再公布無症狀感染病例。當局指日後將由中國疾控中心發布相關疫情信息。內地周六新增2940宗本地確診個案，廣東有超過1300宗，而北京有300多宗。
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