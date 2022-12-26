C919客機開始100小時驗證飛行　有望明年春季投入營運

【有線新聞】內地研製的C919民航客機周一起開始100小時驗證飛行，預計最早可於明年春季投入營運。

驗證飛行將對飛機的運行安全性、維修可靠性、以及各項運行保障能力進行驗證和確認。全球首架C919客機本月9日交付中國東方航空，有望最早於明年春季滿足民航局規章要求，投入商業載客營運。

而東航首批訂單的其餘四架C919客機，將於未來兩年陸續交付。