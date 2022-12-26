i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
C919客機開始100小時驗證飛行 有望明年春季投入營運
i-Cable
2022年12月26日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地研製的C919民航客機周一起開始100小時驗證飛行，預計最早可於明年春季投入營運。
驗證飛行將對飛機的運行安全性、維修可靠性、以及各項運行保障能力進行驗證和確認。全球首架C919客機本月9日交付中國東方航空，有望最早於明年春季滿足民航局規章要求，投入商業載客營運。
而東航首批訂單的其餘四架C919客機，將於未來兩年陸續交付。
上一條影片
失眠人士救星｜日本Twitter瘋傳「愛麗絲睡眠法」 6步幫你10分鐘入睡 網民讚神奇
下一條影片
稱農曆年前有望通關是「最好消息」 譚耀宗：須關注通關初期人流
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日
其他人也在看
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日