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習近平提出愛國衛生運動 要堅持以人民健康為中心及預防為主
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2022年12月26日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】今年是愛國衛生運動70周年，國家主席習近平下達指示，提出愛國衛生運動要堅持以人民健康為中心及預防為主。
習近平表示，當前內地疫情防控面臨新形勢、新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，充分發揮組織和群眾動員優勢，切實保障人民群眾生命安全和健康。總理李克強亦作出批示，提出要創新機制和工作方式，深入推進城鄉環境衛生治理，開展健康教育。各級政府要進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求，守護人民生命安全和身體健康。
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