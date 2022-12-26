走過2022｜內地疫情防控由嚴格防控走到放寬

【有線新聞】內地飽歷近三年的疫情，政策在今年底出現新的轉變，由年初的嚴格防控走到逐步放寬，當中有轉變如何?

疫情下今年以來內地民眾做得最多的，相信都就是核酸檢測，當局一再強調要堅持動態清零總方針，多地都推行嚴格的防控措施。不過三月上海仍爆發大規模疫情，當局實施「靜態管理」，居民都要足不出戶，但被批評管控區內無論是人手或物資都不足，有長者更因哮喘發作而死亡。 河南鄭州富士康廠區十月也實施嚴格封控管理，物資短缺之下大批員工集體逃離，企業生產大受影響。

到十一月廣州爆發疫情，內地單日確診數字進一步升溫，一度突破四萬宗，廣州海珠區亦多次延長封控。持續的嚴格防控之下內地逐漸有聲音要求放寬，國務院在十一月公布

二十條優化防疫措施，要求整治一刀切、層層加碼等問題，又嚴禁隨意封控，多地逐漸有放寬的跡象。但措施推出不久新疆烏魯木齊，發生造成十死九傷的大火，觸發多地民眾上街悼念死難者，並要求解除防疫措施。

十一月底國務院副總理孫春蘭表示，隨著Omicron病毒致病性減弱，內地面對防控新形勢，提出「疫情要防住、經濟要穩住發展要安全」的新要求，其後公布的「新十條」，進一步大幅放寬防疫，全國各地再見不到大範圍封控和全民檢測，確診者可居家隔離，出入亦不用再掃碼。專家紛紛表態強調放寬會帶來一波大規模感染，但相信亦會是三年疫情的「最後一程」。而在台灣今年的防疫政策，也從「清零」走向「共存」逐漸放寬防疫措施，相隔三年再開放港澳旅行團入境，室外口罩令也正式解除。