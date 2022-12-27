防控重點從「防感染」改為「防重症」　國家衛健委：調整初期或病例增加

【有線新聞】內地宣布下月8日起，將新冠感染改為「乙類乙管」，感染者不再實行隔離措施，外地入境只需持48小時陰性證明，入境後亦毋須檢測隔離。國家衛健委強調，目前防控重點雖由「防感染」改為「防重症」，但不等於放任不管。

國家衛健委周一晚宣布下月8日起將新冠病毒感染，由「乙類傳染病、甲類管理」改列為「乙類傳染病、乙類管理」，對感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者以及劃定高、低風險區，亦不會再對入境人員和貨物採取檢疫傳染病管理措施；外地入境只需持48小時陰性證明，毋須申請健康碼，入境後亦毋須檢測和隔離，並逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。

另外，當局又將疫情數字改為每月公布一次，但只保留確診病例、重症病例和死亡病例等內容。

對於管控措施調整為「乙類乙管」，國家衛健委強調，調整初期感染病例或有所增加，但當局已針對風險做準備，以保障平穩過渡；防疫工作重心已從「防感染」轉為「保健康、防重症」，進一步強化服務和保障，重申「乙類乙管」絕不等於被動放開和放任不管。

國家疾控局副局長常繼樂說：「甲管變乙管就是甲改成乙，但是『管』還在。這個所以調整的只是『管』的等級，而不是『不管』，更不是『躺平』。疫情防控進入了新階段，面臨新的形勢、新的任務，對新型冠狀病毒感染調整管理措施，既是科學的，也是有了必要的。」

當局稱部分省市出現重症患者，對急症和重症救治服務需求構成了很大壓力，強調會指導地方擴充醫療資源，包括按風險實施分級健康管理，擴充急症和醫院床位收治能力，呼籲老人加強疫苗接種，以降低重症和病死個案，減輕對醫療系統造成的壓力。