被指患愛滋受排擠兼退學　江西女服藥一年驚悉誤診

【有線新聞】江西吉安一名少女，20歲時被醫院誤診患有愛滋病，事隔一年後她再檢測結果卻呈陰性，家屬到市疾控中心追究責任。中心指事主當時未有告知懷孕，導致出現假陽性結果。

這名21歲少女在一年前因為身體不適，由父親陪同下到醫院檢查，醫院當時懷疑少女感染愛滋病，其後轉往吉安市疾控中心再做檢查，結果對愛滋病檢測呈陽性。

據父親說，自從女兒被告知確診後，生活及精神都飽受壓力，甚至因為感染愛滋病，在校內遭到排擠，最後更被迫退學：「我小孩說實話，在家裏天天哭天天哭，晚上經常做惡夢，夢醒就哭，後來她現在也胖了好多好多，胖了幾十斤。她吃了這個治愛滋病的藥，像每天喝了一瓶高度白酒一樣，這個頭這樣轉，暈頭轉向的，估計裏面這些器官(有影響)，反正副作用好大好大。」

直到今年6月，她們先後到南昌大學第一附屬醫院及吉安市疾控中心進行覆檢，但兩次檢測都呈陰性，她的父親認為檢測出現錯誤，認為市疾控中心應負上責任。

不過市疾控中心負責人解釋，少女在第一次檢測時，由於沒有說明已經懷孕，導致出現假陽性。負責人王先生稱，「這個原因有很多方面，第一個她當然是一個特殊時期，懷孕期就有這種假陽性，當時送檢他(醫院)沒有說，她(少女)懷孕情況，她送檢的時侯沒有說她懷孕的情況，後來才了解到。」

目前這宗醫療事故已進入司法程序，法院將會受理。