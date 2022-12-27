內地入境免隔離　在京港人：準備回港過新年、政策放寬利業務

【有線新聞】對於內地宣布入境免隔離，有在北京工作的港人表示，已準備好回香港過新年；亦有港人指隨著政策放寬，有助業務上發展。

在北京工作的Marcus，疫情三年都沒回過香港，終於等到免隔離，一家三口可以回港過年：「最主要是回去見家人，因為太太家人在香港，兒子兩年已經沒見過婆婆，婆婆亦都好久沒見過孫子，真的想家。(因為)天氣美食朋友都會好想返去，還要換身份證。」

有從事廣告拍攝的港人指，免隔離除了方便工作，亦有效控制時間成本。廣告公司負責人BEN說：「因為我們前後期都需要顧及拍攝，拍攝完後如果有些人無法回來北京或者被隔離，很多後期工作我們便展開不到。所有的人員可以免隔離出入，對我們來說是非常重要，因為我們和客戶方談好了，何時要交片必須要遵從，這是合同的精神。」

不過對政策放寬，北京民眾就有不同意見。北京市民許先生說：「我覺得挺好的，本來我就是留學生，從國外回來，放開之後可以更加方便；而且趕上了春節，回來也是方便了更多，不用隔離，要不然其實時間都浪費在酒店了。」

北京市民羅女士則說：「還是應先隔離一下吧，因為還是為大家的健康著想。畢竟國內剛放開，大家對這個(疫情)還未適應，而且(北京)醫療已經這麼癱瘓了，對吧？」

隨著入境隔離政策即將放寬，不少內地民眾已急不及待在旅遊平台搜尋機票，部分國際機航班的搜尋量，更比平日增加了七倍。