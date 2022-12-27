羅湖口岸封三年、商業城十室九空　留守商戶：準備好迎客

【有線新聞】羅湖口岸封關近三年，曾經人來人往的羅湖商業城已變得十室九空。有一直留守的商戶對通關在即充滿期望。

羅湖口岸封關近3年，在口岸附近的這間眼鏡店，以往主要做港人生意，近三年來一直仍然堅持營業。終於等到通關在望，負責人表示，已經作好準備。羅湖商業城眼鏡店負責人李小姐說：「我們三年以來一直都有開門，如果通關我們肯定要打掃衛生。像有些燈要換下不亮的，有灰塵也打掃一下，以最新的面貌來迎接開關，迎接我們的顧客。」

羅湖商業城曾經是港人北上必到的第一站，最高峰有過千間商店，但如今即使有財神坐陣，都難避免十室九空，顧客服務中心都沒有人當值。有店舖負責人表示，雖然業主願意免租，但由於仍然要交管理費，因此不少商戶也選擇暫停營業甚至結業。

飾物手袋店負責人吳小姐說：「就是減租、管理費會有減半，就是有優勢上來說，所以到時候生意好，肯定是不一樣的。就是說開通之後，肯定業主會收租的，但是我們希望通關之後，收支也不怕，有生意就好了。」但已經有人急不及待，來到口岸了解最新情況。

深圳市民侯先生說：「清潔的人多了，我有問過打掃的阿姨，她們也在說裏面也有消毒，裏面有在消毒。」深圳市民姜先生說：「好期待通關，因為好長時間沒去香港，過去經常去。有多長時間沒去我都忘了，好期待，好期待。」