i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
台灣宣布強化兵力調整方案 義務兵服役期限延長至1年
i-Cable
2022年12月27日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台灣宣布強化兵力調整方案，將義務兵役的服役期限，由4個月延長至1年。
蔡英文指，現時四個月義務兵役，無法滿足目前戰略需求，決定由2024年起，滿18歲男子服役期將改為1年，同時會大幅上調士兵薪金。
蔡英文又宣布，兵力結構調整方向，義務役會成為主要兵力，打造以義務役為主的防衛部隊。
上一條影片
免檢通關｜網傳來港打新冠疫苗攻略 上海復星平台供內地人登記來港打針意向
下一條影片
國家移民管理局：下月8日起恢復內地與港澳陸路口岸通關
其他人也在看
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日
其他人也在看
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查｜氣溫回升至20°C 為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
生活
有線生活
2022年12月21日
新冠快測陽性6大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
生活
有線生活
2022年12月19日