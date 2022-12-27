台灣宣布強化兵力調整方案　義務兵服役期限延長至1年

【有線新聞】台灣宣布強化兵力調整方案，將義務兵役的服役期限，由4個月延長至1年。

蔡英文指，現時四個月義務兵役，無法滿足目前戰略需求，決定由2024年起，滿18歲男子服役期將改為1年，同時會大幅上調士兵薪金。

蔡英文又宣布，兵力結構調整方向，義務役會成為主要兵力，打造以義務役為主的防衛部隊。