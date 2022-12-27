國家移民管理局：下月8日起恢復內地與港澳陸路口岸通關

【有線新聞】國家移民管理局宣布，下月8日起恢復內地與港澳陸路口岸通關。

國家移民管理局表示，會先恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通道，持有回鄉證、內地居民往來港澳通行證等符合條件的出入境人員，可經邊檢快捷通道通關；同時亦逐步恢復水運口岸客運通關，允許符合條件的水運口岸，恢復客運班輪旅客出入境；當局同日起亦恢復受理審批內地居民旅遊、商務赴港簽注。