走過2022｜兩岸關係陷新危機

【有線新聞】今年兩岸關係緊張，八月美國眾院議長佩洛西到訪台灣，觸發大陸不滿並派出海空部隊進行繞台訓練，期間更首度發射東風導彈飛越台灣本土上空。

兩岸關係今年陷入新的危機，美國第三號人物眾議院議長佩洛西八月訪問台灣。在北京，外交部發言人華春瑩指，這次「竄訪」違反一個中國原則，並向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號：「佩洛西無論以何理由赴台都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博。」

佩洛西離開台灣翌日，解放軍東部戰區隨即在台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演練，是首次有東風導彈飛越台灣本島，演習範圍更加對台灣形成包圍。行動由8月4日起到10日宣布成功完成任務 ，東部戰區新聞發言人施毅：「戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

同一日國台辦和國新辦聯合發布台灣問題白皮書，重申和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，與2000年版本相比，刪除了統一後不派兵、不派行政人員的描述。之後有大陸無人機飛到金門，台灣稱擊落了其中一架無人機，當局後來將解放軍對台第一擊定義，由以往開火改為航空器進入空域都算是。

國台辦宣布再制裁一批「台獨頑固分子」，包括台灣駐美代表蕭美琴，中方又制裁佩洛西及她的直系親屬，同時宣布多項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話，中美國防部工作會晤等等。

除了台灣問題，美國連同盟國抵制北京冬奧，又不斷推出措施阻止中國獲得先進晶片，西北工業大學被黑客入侵美國政府被揭是幕後黑手等等，都令中美關係進一步緊張。中美元首三年來首次面對面會晤，習近平向美國總統拜登表明，台灣問題是第一條不可逾越的紅線， 又指中美關係並不符合國際社會的期待：「中美關係面臨的這個局面，都是我們所關心的，處於這麼一個局面，是不符合我們兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會的期待。」