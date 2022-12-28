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河南鄭州多車連環相撞 至少1死多傷
i-Cable
2022年12月28日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】河南鄭州早上發生多車連環相撞，據報至少1死，多人受傷。
網傳片段所見，現場相當大霧，能見度低，大批車輛堵塞在涉事路段。有車輛玻璃被撞爛，車身凹陷，更有私家車壓在其他車的車頂上，有司機站在車頂等候救援。
央視報道，事發地點位於鄭新黃河大橋，早上7時許，多輛車連環相撞，當地消防接報後到場搜救。報道指，肇事車輛多為小型汽車，截至早上9時30分，當局成功救出11名被困人員，目前搜救工作仍持續。
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