內地鬧藥荒民眾自發設共享藥箱　盼發揮互助精神

【有線新聞】內地近期不少地方都出現止痛及退燒藥短缺情況，不少地方都發起共享醫藥，由居民自發捐出家中多出的藥物，幫助有需要的人。

內地放寬防控措施後，不少地方出現退燒藥、止痛藥等一藥難求的情況，有人紛紛湧至藥房和網購平台搶購，其中北京、南京及珠海等地更實施藥物限購。在供應不足下，不少社區近日開始發起共享藥箱，將家中多餘的藥物或物資，以交換或捐贈方式幫助有需要的人。

在蘇州及南京，有中學設置了藥物收集點。中學校醫張懷蓉表示：「把它(藥物)整理好了以後，就放在那個醫護站，給那些需要或缺藥，沒有備藥的那些孩子。」雨花台區長虹路社區黨總書記劉燕表示：「我們在一家親驛站和社區都設立了共享藥箱，已經有很多居民把家中多餘的藥物拿出來互助共享，也依托了家庭醫生工作站，提供免費常用的藥物，居民有需要可以前來自取。」

另外，在四川成都亦有不少類似的免費派藥點。居民唐先生說：「身體比較康復了，然後不需要的那些藥物拿出來，一起來資源共享一下，不要直接見面，後來就在貨架上就做了一個小箱子，做小箱子大家就放在那、就互相去支持。」居民希望可透過彼此互助，將助人精神傳遞下去。