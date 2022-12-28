北京市民趕辦護照為外遊作準備　旅行社：星韓日泰香港居前五

【有線新聞】國家移民管理局下月8日起，恢復審批中國公民護照申請及港澳簽證。在北京，有市民提前辦理證件為外遊作好準備，有旅行社說目前機票預訂以倍數增長。

在北京東城公安分局出入境接待大廳，星期三早上，有不少人便來辦理證件，為計劃出國旅遊做好準備。市民李先生說：「已經三年了，疫情三年了，很(不)容易開放了，就趕緊提前將準備工作做好，所以今天我來趕緊把護照(弄好)，護照已經過期了。」市民劉女士表示：「閨女在香港，她過年放假要帶上我，我說我沒有去過泰國，就去一趟泰國，現在不用(隔離)了，現在放開了。」

辦證的還有打算到香港旅遊的人，市民鄧先生說：「想去走一走，開放了，跟家裏的人去旅遊，香港啊，如果它開放的話，香港銅鑼灣這些，(香港有甚麼吸引你去？)香港環境很好，氣候也不錯。」

至於網上預約方面，國家移民局以及市公安局出入境辦理點網站都顯示，近期的預約已經爆滿，要到下月中先有名額。

有旅遊社指，對比政策公布前，平台的搜索量暴增了六倍，機票預訂亦有所提升。旅遊平台相關負責人閔蔚遠表示：「這個就是可以讓我們看出來，其實很多人非常渴望去旅遊，然後也渴望在春節，他們想要找哪些目的地，可以去帶他們一家人去Happy(開心)去enjoy(享受)。我們從12月27號上午的數據來看，我們中國內地出境機票的訂單，環比26日同期有一個大幅的增長，然後我們已經看到，其實像新加坡、南韓、中國香港、日本、泰國的一些機票，是在我們的數據當中是排在前幾位的。」

旅行社預計，春節期間會有更多人選擇出國旅遊，目前已經與不同地方的旅行社洽談旅遊配套，例如當地酒店及行程安排。