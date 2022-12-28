走過2022｜內地天災意外頻生

【有線新聞】今年內地出現不同程度天災及事故，其中四川瀘定發生的6.8級地震，造成九十多人死亡。而在三月的一場空難更導致132人罹難。

今年三月東方航空一架波音737客機，由昆明飛往廣州途中失事，於廣西梧州巿墜毀。救援人員和家屬趕到現場，「一點消息都沒有，家屬一點消息都沒有。我肯定想救援，我不會妨礙（救援），我也是個年輕力壯的男子漢，可以幫忙救援。」

但最終機上132人證實全部罹難，是內地近12年來首宗空難。國家民航局4月公開初步調查報告，指出事當日天氣無異常，飛機也沒有故障報告。機上兩個黑盒因為受損嚴重需時修復，至今事故原因仍在調查。

踏入夏天，內地先後經歷水災和旱情。六月廣東多地暴雨成災，清遠英德嚴重水浸，超出警戒水位十米，是1915年以來的最高紀錄，逾47萬人受災。直接經濟損失高達17億人民幣。

七至八月，上海、江西、重慶和四川等地都先後錄得40度以上高溫。多地都推出不同的限電措施。持續高溫亦導致旱情，內地最大的淡水湖鄱陽湖，水位接連創新低。

九月四川瀘定發生6.8級地震，大批房屋倒塌。解放軍、武警和消防等6500多人出動救災。但當地一度要求救援人員入災區前，要有核酸陰性證明，做法備受批評。地震造成至少93人死亡，超過11萬人受災。

在台灣，今年錄得超過40次六級以上地震。9月中旬台東縣連續兩日，先後發生6.4級及6.8級強烈地震。重災區花蓮縣玉里鎮多間房屋受損。多座橋樑被毀，火車出軌等。地震造成一人死亡，超過140人受傷。當時有地質專家認為，連續發生6級地震，反映台灣可能已進入地震高風險期。

另外今年3月初，台北、新北及高雄等多個地區發生大規模停電，超過550萬戶居民受到影響。台電董事長、總經理相繼請辭。而經濟部長則主動要求處分，當局事後解釋，事故是由於人為操作不當，以及系統韌性不足造成。