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宋濤接任劉結一出任國台辦主任
【有線新聞】國台辦網站公布，由宋濤接任劉結一出任國台辦主任。
在網站內的「辦領導」一欄顯示，宋濤接替劉結一擔任國台辦主任。67歲的宋濤是經濟學博士，曾先後出任外交部副部長、中共中央外事工作領導小組辦公室副主任，以及中央對外聯絡部部長等職務。
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