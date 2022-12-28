i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
宋濤接任劉結一出任國台辦主任
i-Cable
2022年12月28日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】國台辦網站公布，由宋濤接任劉結一出任國台辦主任。
在網站內的「辦領導」一欄顯示，宋濤接替劉結一擔任國台辦主任。67歲的宋濤是經濟學博士，曾先後出任外交部副部長、中共中央外事工作領導小組辦公室副主任，以及中央對外聯絡部部長等職務。
上一條影片
教育局：學校明年2月起逐步全日面授 毋須達指定接種率
下一條影片
周四起取消疫苗通、限聚令 入境免檢測、停強檢公告 盧寵茂：不放棄防疫
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天