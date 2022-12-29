北京有醫院內科求診者增近五倍　醫生：每日如打仗、仍盡力救治

【有線新聞】內地放寬防控措施後，多地醫院求診人數大增。在北京，有醫院內科的求診者數目較平日多近五倍，有醫生坦言每日都像打仗一樣，但仍會盡力救治病人。

北京朝陽醫院急診內科最近兩個星期求診者數目，較平日約100人大增5倍，當中以老人、基礎疾病和危重症患者為主，院方唯有緊急抽調醫生支援。北京朝陽醫院副院長郭樹彬說：「我們原來是3個診位，我們又增加了幾個達到5至6個，盡可能縮短就診周期、候診時間。」

醫院稱病人掛號後按病情分流，嚴重患者會優先處理；又指急診資源正在高位運轉，醫院積極協調氧氣瓶和急救設備，並緊急協調轉運床和折疊床投入使用。

有醫生坦言現時有壓力，但仍希望盡力救治患者。北京朝陽醫院急診科副主任梅雪說：「這不是平時的看病了，這是像打一場仗一樣。我們期待能夠盡快地，能夠把這批病人處理好救治好，盡量減少重症率和減少死亡率。希望能夠給老百姓多做點事情，這是我們真的想法，我們的職責，我們能幹的就這些事。在這個時候挺身而出，承擔起我們的一些責任。」

不少網民都認為這些醫護人員，每日恪守本分堅守崗位，不辭勞苦只為救治萬千患者，可謂仁心仁術，實在值得支持和尊敬。