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公安部：部署元旦春節維護安全穩定　嚴打敵對勢力滲透破壞
【有線新聞】公安部印發通知，部署明年元旦春節維護安全穩定工作，強調會努力為群眾歡度佳節，創造安全穩定的政治社會環境，並嚴防嚴打敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動。
公安部印發通知，部署全國公安機關切實做好2023年元旦春節維護安全穩定工作，強調要深入學習貫徹中共二十大精神，落實黨中央決策部署，要發揚鬥爭精神；強化責任擔當，從嚴從實做好元旦春節期間維護安全穩定各項措施的落實，努力為群眾歡度佳節，創造安全穩定的政治社會環境。
當局要求堅持統籌發展和安全，堅持總體國家安全觀，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴密落實反恐反分裂鬥爭措施，堅決捍衛國家政治安全；又提到要積極配合有關部門，推進集中整治拖欠農民工工資問題專項行動，依法打擊各類惡意欠薪違法犯罪，切實保障相關合法權益；要密切關注經濟金融領域風險，積極配合有關部門做好防範化解嚴防發生重大涉穩風險。
當局同時密切關注突出治安問題，始終保持嚴打高壓態勢，堅決遏制一些違法犯罪多發勢頭；依法查處危害醫療秩序和借疫情防控哄抬物價，以及囤積居奇等行為；加強繁華商業街區、學校幼稚園、醫院和旅遊景區等重點部位和人員密集場所巡防巡控，確保社會治安大局持續穩定。
當局要求紮實做好春運安保工作，加強鐵路、民航、地鐵、公交和長途客運安全防範，並加強道路交通安全管理，組織領導和嚴格落實責任，確保各項工作部署和要求落地見效。
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