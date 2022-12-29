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中國試驗十號02星升空入軌 用於空間環境監測等試驗
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2022年12月29日
中國在線
【有線新聞】中國成功發射試驗十號02星。衛星周四中午，由長征三號乙運載火箭搭載在西昌衛星發射中心升空，之後順利進入預定軌道。
試驗十號02星主要用於空間環境監測等技術在軌驗證試驗，今次是長征系列運載火箭第458次飛行。
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