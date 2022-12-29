內地旅遊復蘇　料元旦、春節迎高峰期　跨省、出國遊備受青睞

【有線電視】內地近三年的嚴格疫情防控結束，加上元旦、春節將至，不少人已經蠢蠢欲動想去旅行。業界表示，從目前的預訂來看，從周邊到跨省遊都備受青睞。元旦加上農曆新年，內地一月合計有十天公眾假期，是全年最多，加上防疫措施鬆綁，預期將迎來旅遊高峰期。國家文化和旅遊部都呼籲，各地開設更多周邊短途旅遊路線吸客。文旅部資源開發司一級巡視員王鶴雲：「儘管受疫情影響，近三年的旅遊消費受到一定的抑制，但相信隨著疫情防控優化措施的實施，旅遊消費活力將會加快恢復。鼓勵各地推薦更多休閒遊、微度假等周邊遊產品。」

不少人三年沒有去旅行，現在重新開放，大家又會偏好哪類型的景區?馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒表示：「跨省遊訂單量在元旦旅行產品的佔比中，較去年同期上漲將近30%。近一周各地關於滑雪平均熱度，(漲幅)也都超過100%。」中青旅遨遊科技發展公司董事長韓傑亦說：「還有一些比較私密的，像主題民宿、度假小院這些

相對來說不太與很多人接觸的，這種私密的旅遊方式，應該說受到一定的關注。」2023年1月8日起，國內免除入境隔離，又放開護照和簽證審批，旅行社都收到大量外遊的查詢。中青旅遨遊科技發展公司董事長韓傑說：「我們簽證的預訂量也增長了300%，還是偏向短線市場，像東南亞的一些海島，包括日本、南韓，尤其是一些免簽的目的地，比如像馬爾代夫、峇里島，包括落地簽的布吉島等等，這些比較溫暖的免簽的海島，到目前為止還是偏私家定製以及自由行。」目前全球超過70個國家和地區，對中國普通護照開放免簽和落地簽政策，其中阿聯酋、卡塔爾等15個國家與中國互免簽證。業界表示，相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，仍需一定時間才恢復至正常水平。