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梁萬年：現難判斷有否低估死亡人數　重申非放任不管　強調關注病原體變異情況

【有線新聞】國家衛健委專家梁萬年周四接受內媒訪問時表示，從疫情流行和快速傳播期來看，現時很難判斷是否低估新冠感染死亡人數，又重申調整防控，絕非完全放任不管。
被問到中國在防疫是否放開太快，國家衛健委專家梁萬年認為，當局一直從對病原體疾病的認知、觀察人群免疫水平和衛生健康系統的抵抗能力，以及社會公共衛生干預措施，在這三個層面上努力達至平衡，此舉符合中國防控實際情況；又指從疫情流行和快速傳播期來看，現時很難判斷是否低估新冠感染死亡人數。
國家衛健委專家梁萬年說：「從公共衛生角度來看，只要看疫情周期過去後，才能夠比較精準地判斷真正的病死率和死亡率大小。中國的專家團隊、中國政府一直是在高度重視這一塊，現階段應該把防重症、防病亡作為優先，這也是防控策略重點調整的一個體現。」
他重申，現階段調整防控絕非完全放任不管，而是更加科學精準地使資源，放到最重要的防控和救治任務。
另外，新冠感染防控等級從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，有專家認為對民眾而言，意義和緊迫性都不一樣。中國疾控中心流行病學首席專家說：「從採取的措施來看，對於『乙類甲管』的，可以採取一些強制性的措施，包括強制隔離、強制治療，這些措施都能上的。對於『乙類乙管』的，原則上這些措施就不會上，更多的病人都會有自主的選擇。」
當局強調，中國一直非常關注病原體變異情況監測，一旦發現新的變種或者變異導致病毒致病力、傳播力和毒力等變化，會及時在防控方案、醫療救治等，做好相應優化完善和調整。
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