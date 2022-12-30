中國郵政紅眼藍兔郵票被批邪惡像老鼠　客服：你可選擇不買

【有線新聞】中國郵政下月發售一套兩枚特種兔年郵票，其中一枚用了藍色兔子為設計主體，惹來不少網民批評。

這套發行的《癸卯年》特種郵票，是中國生肖郵票第四輪中第八套，由著名藝術家黃永玉設計。

近日已開放預售，兩枚郵票面值各1.2元，分別被命名為「癸卯寄福」及「同圓共生」。

當中「癸卯寄福」主體圖案是一隻全身藍色兔子，配有一雙紅眼睛，左手拿信、右手執筆，寓意向人傳遞新春祝福。

不過這樣的設計惹來不少網民熱議，指兔子的造型帶有邪惡感，又說紅眼尖牙更像老鼠，也有人說設計秉承傳統藝術家一貫畫風，但不適合用作生肖郵票，雖然批評聲音不少，但中國郵政表示沒有收到投訴。

中國郵政官方客服表示：「我確實不知道你這個情況，集團選甚麼也不會跟我們說的，我們確實不清楚，你可以選擇購買，也可以選擇不購買，1月5日那天是正式發行，然後具體的時間還沒出。」

至於第二枚的「同圓共生」，三隻兔子首尾相接，寓意奔騰不息，展現生命的靈動、生機與溫情，給人一種瀟灑、喜悅與幸福的感覺。

除了有兔年特別版郵票，北京冬奧吉祥物「冰墩墩」都粉墨登場，穿起一身民族風十足的服飾，化身成可愛的「兔墩墩」，而且除了毛公仔，還有徽章、鑰匙扣及創意擺設，四款產品近日亦正式開售，價錢由48元至168元人民幣。