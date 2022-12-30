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十四屆全國人大一次會議　明年3月5日北京召開

【有線新聞】十四屆全國人大一次會議明年3月5日在北京召開。
全國人大常委會會議周五表決，通過關於召開十四屆全國人大一次會議的決定，將於明年3月5日在北京召開。
另外政協第十三屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆一次會議，於明年3月4日在北京召開。
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