廣州國際車展開幕 業界料今年將超越德國成全球第二大出口國

【有線新聞】因疫情延期一個多月舉行的廣州國際車展，在星期五開幕。業界表示，今年內地的汽車出口量可望超越德國，成為全球第二大出口國。展覽會星期五在中國進出口商品交易會開幕，是繼北京、上海之後，中國影響力第三大的國際車展，亦是疫情防控「新十條」發布後，首個復辦的大型國際車展。同時也是今年唯一舉辦的A級車展，吸引了世界各地超過800家展商及品牌參展。

車展原定上月舉行，因疫情而延期開幕，展期至下月8日結束。其中汽車產業大會以「智行當下，變領未來」為主題，探討汽車產業的發展方向及未來趨勢。中國國際商會汽車行業商會會長王俠表示：「中國今年大概率會超過德國，成為全球第二大出口國，並大幅縮小與第一名日本的差距。我們面臨的原材料成本、產業鏈保供和消費動能

三大壓力都會逐漸緩解，汽車市場的修復和回暖，應該是確定的事情，但都會有一個過渡的過程，不會立竿見影。」

內地汽車工業產業鏈，在上半年受到疫情的嚴重打擊，但在下半年恢復向好。據中國汽車工業協會數據，今年首11個月內地汽車產量超過2460萬輛，按年升6.1%；汽車銷量達到2430多萬輛，按年升3.3%。