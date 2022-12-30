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內地批准默沙東藥廠新冠口服藥進口注冊

內地批准默沙東藥廠新冠口服藥進口注冊
【有線新聞】內地批准美國默沙東藥廠新冠口服藥進口注冊。
國家藥監局宣布，根據《藥品管理法》相關規定，並按照藥品特別審批程序進行應急審評審批，附條件批准默沙東藥廠新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊進口註冊。
此款藥物是繼美國輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德後，第二款美國治療新冠藥可在中國注冊使用。
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