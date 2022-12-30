內地批准默沙東藥廠新冠口服藥進口注冊

【有線新聞】內地批准美國默沙東藥廠新冠口服藥進口注冊。

國家藥監局宣布，根據《藥品管理法》相關規定，並按照藥品特別審批程序進行應急審評審批，附條件批准默沙東藥廠新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊進口註冊。

此款藥物是繼美國輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德後，第二款美國治療新冠藥可在中國注冊使用。