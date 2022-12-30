中國駐美國大使秦剛獲任命為外長

【有線新聞】國家主席習近平簽署命令，根據第十三屆全國人大常委會第38次會議的決定，免去王毅兼任的外長職務，任命秦剛為外長。

56歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交部發言人、外交部副部長，2021年起出任中國駐美國大使，今年10月當選中共中央委員。