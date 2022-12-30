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秦剛出任外長 堅定捍衛國家主權安全

【有線新聞】中國駐美國大使秦剛接替王毅出任外長，秦剛表示會堅持維護世界和平，促進共同發展的外交政策宗旨，致力推動構建人類命運共同體、構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益。
56歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交部發言人、外交部副部長，2021年起出任中國駐美國大使，今年10月當選中共中央委員。
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