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南部戰區：美軍偵察機對中方飛機做出危險動作
i-Cable
2022年12月31日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】解放軍指美軍偵察機，在南海上空對中方軍機做出危險動作。
美軍早前指解放軍一架殲-11戰機迫近一架美軍RC-135偵察機，相距不足三米，指中方飛機不安全飛近。解放軍南部戰區回應指，美方的指控罔顧事實，純屬炒作，又發布片段，指美軍偵察機在華南沿南、海南西沙群島蓄意飛近偵察，中方派飛機監視，偵察機突然改變姿態，對中方飛機做出危險動作，嚴重影響安全，嚴正要求美方約束軍隊的行動。
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