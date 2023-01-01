前外長王毅出任中央外事辦主任

【有線新聞】前外長王毅接替楊潔篪，出任中央外事辦主任。

王毅1月1日在《求是》雜誌中，以中央外辦主任身份撰文。提到今年外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，深化中俄戰略互信和互利合作，以及兩國全面戰略協作夥伴關係。落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向，同時也會推動中歐關係行穩致遠。