i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
前外長王毅出任中央外事辦主任
i-Cable
2023年01月01日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】前外長王毅接替楊潔篪，出任中央外事辦主任。
王毅1月1日在《求是》雜誌中，以中央外辦主任身份撰文。提到今年外交戰線將積極拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，深化中俄戰略互信和互利合作，以及兩國全面戰略協作夥伴關係。落實中美元首達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向，同時也會推動中歐關係行穩致遠。
上一條影片
加拿大及澳洲收緊中國旅客入境措施
下一條影片
北京天安門舉行元旦升旗儀式
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日