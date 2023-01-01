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北京天安門舉行元旦升旗儀式

【有線新聞】北京天安門早上舉行元旦升旗儀式。
早上約七時半，解放軍儀仗隊及護旗隊步操進入天安門廣場，舉行今年第一次升旗儀式，並奏唱國歌。
儀式結束後也放出多隻白鴿象徵和平，有大批市民到場觀看。
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