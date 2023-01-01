東航C919大型客機　元旦日進行今年首次驗證飛行

【有線新聞】東航全球首架C919大型客機，元旦日進行今年首次驗證飛行。

航班號為MU7809的C919客機，早上八時半左右，從上海虹橋國際機場起飛，一個多小時後順利抵達北京。東航由上月26日起，開始為C919進行100小時驗證飛行，對飛機各項安全性進行驗證和確認，預料最快春季投入營運。