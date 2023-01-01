i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
東航C919大型客機 元旦日進行今年首次驗證飛行
i-Cable
2023年01月01日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】東航全球首架C919大型客機，元旦日進行今年首次驗證飛行。
航班號為MU7809的C919客機，早上八時半左右，從上海虹橋國際機場起飛，一個多小時後順利抵達北京。東航由上月26日起，開始為C919進行100小時驗證飛行，對飛機各項安全性進行驗證和確認，預料最快春季投入營運。
上一條影片
烏克蘭民眾於俄軍空襲中迎新年 澤連斯基寄望新年迎來勝利
下一條影片
國家首次在港選拔載荷專家 40人進入第二階段
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日