北京直擊！旅遊熱點人流增　導遊料半年後旅遊業才復蘇

【有線新聞】內地防疫措施放寬後，在北京，這幾天新年元旦假期多了不少其他省市遊客。雖然人多了，但有導遊預計北京旅遊業要等多半年才可復常。

元旦假期，加上春節臨近，在疫情防控措施鬆綁後，北京不少的旅遊景點近日都人頭湧湧，人氣愈來愈旺。遊客趙小姐說：「從山西過來的，（為何會過來北京？）沒有見過天安門，對，要去朝拜一下。」

來自河北的她一身古裝打扮，因為早前曾感染於是更加放心來北京，劉小姐說：「上個月(感染)吧，但是我已經好了，已經「陽康」(康復)了，大家也玩得很開心，覺得(氣氛)還挺好的。其實考慮過這個問題(再感染)，但想了想就既然決定出來玩，就已經把風險拋諸腦後了。」

遊客多了，商舖的生意又是否能夠回暖，有商舖負責人就說，仍未恢復到疫前的水平，「(生意)稍微這幾天要稍微好一點點，現在多不了幾成，你看現在街上今天都放假了，街上的人都很少很少。」

在這三年疫情下，令不少在北京的導遊失業，有導遊乾脆轉做網上文化博主，還跟其他導遊合作接待私人旅行團做深度遊，收入比以前更好。北京導遊馮少保說：「旅遊業在(疫情)開始的時候，大家是沒有(旅行)團，但是人還是有出行的需求，因為出不了過國外。疫情之前如果帶那種傳統(旅行)團，一年的收入在20萬元左右，其實並不高，而且很累，但是疫情之後，對我的影響其實並不大，大概的一年的收入在七、八十萬。」

他又說在「新十條」和放寬後，多了人查詢預約導遊，但最近感染人數上升，計劃旅遊的人可能隨時感染，一般在行程前幾天才會確定訂單，成團仍有變數，但他相信仍要至少半年時間旅遊業才可真正復蘇。